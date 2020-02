L’Avo Desio ha perso il suo amato presidente Alberto Ortalli è venuto a mancare all’età di 69 anni. Era molto amato e stimato.

Molto conosciuto in città, particolarmente apprezzato e stimato. Una perdita enorme per gli oltre duecento volontari dell’Associazione Volontari Ospedalieri. Nessuno se lo aspettava. Immenso il dolore per tutti i suoi cari, per coloro che lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato le doti umane e il valore. Oltre a dedicarsi quotidianamente al sociale, in passato è stato assessore e consigliere comunale. Dal 2010 era entrato nel direttivo dell’Avo Desio e da allora ha ricoperto la carica di presidente dell’associazione che dedica il suo tempo ai malati, a chi soffre, nelle corsie dell’ospedale cittadino.

“Per noi era un punto di riferimento e un amico”

Difficile da accettare per i tanti volontari la notizia della perdita improvvisa del presidente. “Perdiamo non solo una colonna portante di Avo Desio, ma anche un padre, un amico, una persona che porteremo sempre con noi”. Benvoluto da tutti, sono tanti i momenti importanti che parleranno di lui, a partire dai trent’anni di Avo Desio nel 2018, con il gemellaggio con Avo Mortara, il viaggio a Roma e l’incontro con il Papa. Tantissimi i messaggi di cordoglio e le testimonianze di stima e affetto. “Non ti dimenticheremo mai” è il messaggio carico d’affetto dei suoi volontari. IL RICORDO SUL GIORNALE DI DESIO IN EDICOLA.

