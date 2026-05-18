Lavorava in un salone di parrucchiere di Carate Brianza, nonostante fosse irregolare sul territorio nazionale in quanto sprovvisto del permesso di soggiorno, per questo motivo i Carabinieri della Stazione cittadina lo hanno denunciato in stato di libertà, insieme al titolare dell’attività.

Lavorava da un parrucchiere, ma non aveva il permesso di soggiorno: denunciato

I due cittadini egiziani, uno di 42 anni residente a Milano e l’altro di 26 residente a Cinisello Balsamo, sono stati pizzicati dai militari lo scorso lunedì 11 maggio, in occasione di un’operazione condotta dai militari dell’Arma nell’ambito di un attività di controllo finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina e dello sfruttamento al lavoro irregolare.

L’intervento dei Carabinieri è scattato nel pomeriggio di lunedì scorso. Durante il controllo è stato identificato il 26enne mentre era intento a lavorare nel negozio e, a seguito degli accertamenti e delle procedure di fotosegnalamento, è risultato completamente irregolare sul territorio nazionale, in quanto privo di permesso di soggiorno.

I provvedimenti

Alla luce di quanto emerso, il lavoratore è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, con conseguente notifica del provvedimento di espulsione. Il titolare dell’attività è stato invece denunciato per impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

L’Autorità giudiziaria e amministrativa è stata informata dalla Stazione Carabinieri di Carate Brianza per gli adempimenti di competenza.