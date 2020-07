Lavori a scuola, operaio precipita e finisce in ospedale. Soccorsi, Ats e Polizia Locale sono accorsi in via Monte Grappa ieri mattina, giovedì 16 luglio

Lavori a scuola, operaio precipita e finisce in ospedale

Infortunio sul lavoro durante i lavori di ristutturazione della scuola “provvisoria” di via Monte Grappa a Mombello. Alle 11,40 un operaio tunisino di 32 anni è caduto da un’impalcatura facendo un volo di quattro metri. Per soccorrerlo sono intervenute ambulanza e auto medica in codice giallo. Sul posto anche la Polizia Locale di Limbiate e trattandosi di un incidente sul lavoro, è arrivato anche il personale di Ats Monza e Brianza per un sopralluogo

Al pronto soccorso in codice giallo

Ancora da chiarire le cause della caduta dell’operaio che è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda sempre in codice giallo. I lavori nella palazzina ex De Sanctis erano iniziati proprio questa settimana. L’impresa a cui sono stati affidati i lavori è impegnata nella ristrutturazione dello stabile che da settembre accoglierà gli alunni della scuola primaria Anna Frank, in attesa della costruzione del nuovo plesso al quartiere San Francesco

