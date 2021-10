Limbiate

Lavori al centro sportivo, si rifà la pista di atletica. Grazie a un contributo regionale, l'impianto avrà un nuovo fondo e illuminazione a led

Malmessa e piena di buchi da anni, finalmente si rifà la pista di atletica del centro sportivo di via Tolstoj, a Limbiate. Da una settimana sono iniziati i lavori di riqualificazione del circuito intorno al campo di calcio. L’Amministrazione comunale ha previsto uno stanziamento complessivo di oltre 400mila euro, di cui 200mila provenienti da un contributo Regionale vincolato.

Anche un nuovo impianto di illuminazione

Gli interventi principali prevedono il rifacimento completo della pista, con sostituzione del tappetino, ma non solo. E’ inclusa anche la sistemazione delle pedane del lancio del peso e del martello, la sistemazione della fossa 3000 siepi. Prevista anche la realizzazione della relativa segnaletica, adeguando l’intero impianto sportivo alle direttive Fidal, necessarie per l’omologazione. A completamento dei lavori anche l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione a Led per garantire l’utilizzo degli spazi anche nelle ore serali.

Intervento atteso da anni

I lavori di riqualificazione erano particolarmente attesi dalla società Atletica Limbiate che si allena al centro sportivo ma già dai tempi dell’Amministrazione De Luca lamenta l’impraticabilità della pista e delle attrezzature per le discipline dell’atletica leggera. Anche il Movimento 5 Stelle aveva più volte battagliato per il rifacimento dell’impianto.

Lavori per circa un mese

Secondo le stime del sindaco Antonio Romeo, i lavori dovrebbero durare circa un mese, tempo permettendo. "E’ un grande risultato, da anni si parlava della riqualificazione della pista, avevamo detto che l’avremmo sistemata e lo stiamo facendo - ha premesso - dispiace però ci siano persone che si lamentano sempre, anziché ringraziare l’Amministrazione comunale".