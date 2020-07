Lavori in biblioteca, chiusura per 60 giorni

Sessanta giorni di chiusura per i lavori in biblioteca civica che partiranno il prossimo martedì. Previsto l’adeguamento del sistema antincendio.

Lavori in biblioteca

Per lavori di adeguamento già programmati nelle scorse settimane dall’Amministrazione Comunale, a partire da martedì 21 luglio la biblioteca civica “Alda Merini” di Usmate Velate sarà aperta al pubblico solo per il servizio di ritiro libri prenotati. Non sarà infatti possibile accedere ai locali, né per lo studio individuale né per la scelta dei volumi.

“Un ulteriore piccolo sacrificio che chiediamo alla nostra utenza – afferma Mario Sacchi, assessore

con delega alla Cultura – Sappiamo bene quanto importante sia, in termini di cultura e di

aggregazione, la Biblioteca Civica. Eppure, al termine di questi interventi che verranno effettuati

nel periodo estivo, avremo locali ancora più sicuri e agevoli: un passo in avanti verso l’innovazione

della struttura”.

Un costo totale dei lavori di 55mila euro

I lavori programmati dall’Amministrazione e collocati temporalmente nel periodo estivo, quando si registra un minore afflusso di utenza all’interno della struttura, avranno un costo complessivo di circa 55.000 euro. Gli interventi, che da contratto avranno una durata stimata di 60 giorni, prevedono la realizzazioni di lavori per l’adeguamento alla pratica anti-incendio all’interno della Biblioteca Civica, come previsto dalle norme dei Vigili del Fuoco. Il cantiere permetterà così di adeguare impianti, spazi e vie di fuga alla normativa in materia.

I lavori in corso, come detto, non impediranno la possibilità di prenotare libri e ritirarli direttamente in loco; per questo motivo, è consigliata la prenotazione tramite il sito www.cubinrete.it, attraverso l’App Cubiintasca o telefonicamente al numero 039/6829789.