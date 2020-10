Lavori in corso al cimitero di Velate per i nuovi colombari

Si concluderanno entro l’inizio del 2021 i lavori al cimitero di Velate: verranno realizzati 54 nuovi colombari.

Lavori al cimitero di Velate

Lavori in corso al Cimitero di Velate. A partire dall’inizio della settimana, ha preso il via il cantiere che consentirà di realizzare 54 nuovi colombari al cimitero di Velate, un’opera fondamentale per sopperire ad una potenziale carenza di posti. L’opera, voluta dall’Amministrazione Comunale grazie ad un investimento complessivo di circa 120mila euro, prevede la costruzione dei loculi nell’ala a nord del cimitero. La durata dei lavori – pur variabile in relazione alle condizioni meteo – sarà di circa tre mesi. In ogni caso, la disponibilità dei nuovi colombari è prevista per l’inizio del 2021.

Un’opera in linea con quelle esistenti

I manufatti, collocati nell’angolo nord del cimitero, si inseriranno nel contesto del Piano cimiteriale in vigore come strutture di completamento ed il loro inserimento sarà in continuità con le strutture esistenti. Per questo motivo, la scelta progettuale prevederà che il prospetto principale dei nuovi colombari sia uguale ai colombari esistenti, caratterizzato da una parete in marmo bianco di Carrara.

“L’attenzione verso il territorio si manifesta con questo nuovo intervento, urgente dal momento che a Velate vi è necessità di nuovi colombari – afferma Mario Sacchi, assessore con delega alla Gestione del Patrimonio Edilizio Comunale – Dopo un’estate particolarmente ricca di opere e nonostante l’emergenza sanitaria in corso, il Comune mantiene la pianificazione programmata dando il via un’opera importante. Ringrazio per questo risultato la struttura comunale, che ha permesso di tradurre in termini concreti l’importante azione progettuale posta in essere nei mesi scorsi”.

