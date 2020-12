Lavori in corso in Tangenziale Est: attenzione alle chiusure notturne della prossima settimana

I lavori sulla Tangenziale Est non si fermano nemmeno nella settimane della festività natalizie. Sono previste chiusure di carreggiate nel vimercatese. Ecco dove.

Lavori in corso in Tangenziale Est

Per lavori di manutenzione segnaletica verticale, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 21 Dicembre alle ore 06:00 di Giovedì 24 Dicembre 2020, esclusivamente in pari orario notturno per tre notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra gli svincoli Usmate fraz.ni Corrada – San Carlo (Km 29+345) e Vimercate Nord (Km 28+137), rami di svincolo interclusi e Area di Servizio Vimercate Ovest compresi. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Vimercate Centro (Km 25+165).

Le chiusure sulla Nord

Proseguono sulla Tangenziale Nord i lavori di manutenzione degli impianti. Proprio per questo si segnalano le seguenti chiusure notturne:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 21 Dicembre alle ore 06:00 di Giovedì 24 Dicembre 2020, esclusivamente in pari orario notturno per tre notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Como-Meda) nella tratta compresa tra l’Interconnessione A52-A4 Torino (Km 4+304) e Monza Centro / Sesto 1° Maggio (Km 5+281). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in Autostrada A4 direzione Torino, per il successivo ingresso in Tangenziale Nord allo svincolo S.S. 36 MI-Viale Zara (km 6+374). Contestualmente saranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Monza – S. Alessandro e Interconnessione A4-A52 provenienza Venezia (km 4+304) per la medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Monza Centro / Sesto 1° Maggio (km 5+281).

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 21 Dicembre alle ore 06:00 di Giovedì 24 Dicembre 2020, esclusivamente in pari orario notturno per tre notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra gli svincoli Sesto San Giovanni – 1° Maggio (Km 5+281) e Interconnessione A4-A52 (Km 4+304), rami di svincolo interclusi compresi. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale Nord allo svincolo Sesto San Giovanni-Viale Italia (Km 3+012).

(foto archivio)

