Lavori sulla Ss36, tutti in coda da Giussano

Lunghe code sulla Ss36 a causa di alcuni lavori in corso all'altezza di Nibionno, nel Lecchese.

Tutti in coda da Giussano

Per fare spazio agli operai al lavoro, da questa mattina, giovedì 4 agosto, le corsie della Ss36 sono state ridotte da due a una, provocando lunghe code lungo tutta la Statale in direzione Lecco. Code che al momento iniziano subito dopo l'uscita per Giussano, favorite dal traffico intenso.

Il consiglio agli automobilisti è di stare lontani dalla Valassina o di armarsi di tanta pazienza.