Lavori sulla Tangenziale Est: chiusure notturne dal 13 al 15 gennaio

Ecco nel dettaglio le chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 13 Gennaio alle ore 06:00 di Giovedì 14 Gennaio 2021, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) con obbligo di uscita allo svincolo Vimercate Centro (Km 26+623). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale attraverso il medesimo complesso di svincolo.

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 14 Gennaio alle ore 06:00 di Venerdì 15 Gennaio 2021, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra gli svincoli Vimercate Centro (km 26+623) e Vimercate Sud (km 24+798), rami di svincolo interclusi compresi. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Vimercate Q.re Torri Bianche (km 24+600) per la medesima carreggiata sud. I percorsi alternativi, indicato in loco, prevedono la deviazione del traffico in viabilità, per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo S.P.2 Concorezzo/Arcore (km 24+798).

– Dalle ore 22:00 di Venerdì 15 Gennaio alle ore 06:00 di Sabato 16 Gennaio 2021, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) con obbligo di uscita allo svincolo Vimercate Centro (Km 26+623). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale attraverso il medesimo complesso di svincolo.

