Lavori urgenti sulla rete fognaria, viale Kennedy a senso unico da giovedì

Viale Kennedy a senso unico da giovedì 8 aprile 2021. Il cambio temporaneo di viabilità sull’arteria più importante di Besana in Brianza è dovuto a lavori urgenti sulla fognatura.

Viale Kennedy a senso unico

Era previsto per martedì, è slittato invece a giovedì il cambio di viabilità su viale Kennedy. Il tratto di Provinciale compreso tra via Roma, la strada sulla quale si affaccia il Municipio, e l’incrocio semaforico delle «Cinque frecce» sarà percorribile solo in salita, da Carate Brianza in direzione Monticello. Per chi proviene dal senso di marcia opposto, invece, il percorso subirà una deviazione: autisti, automobilisti e centauri dovranno imboccare via Vittorio Emanuele, girare a sinistra in via Roma per poi riprendere viale Kennedy verso Carate. Per agevolare il transito, soprattutto di mezzi pesanti e autobus, sarà istituito il divieto di sosta e fermata su tutta via Roma, sul lato destro della carreggiata scendendo verso la provinciale.

Divieti e deviazioni dalle 7 alle 18

Divieti e deviazioni saranno validi dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 18, fino alla fine dei lavori urgenti di manutenzione della rete fognaria sulla Sp6, affidati alla ditta «Stucchi & C srl». Lavori che si inseriscono nell’ambito del progetto per la realizzazione della rotatoria delle «Cinque frecce». Quest’ultimo si chiuderà, da cronoprogramma, entro il 9 luglio.

«Ci aspettano mesi difficili, con disagi alla circolazione – l’avviso che il sindaco Emanuele Pozzoli aveva rivolto ai cittadini all’apertura del cantiere della rotonda, il primo febbraio – Come ho imparato da mio nonno, però, nella vita bisogna fare disordine prima di fare ordine. Quando l’intervento sarà completato avremo un’opera che Besana attende da anni».