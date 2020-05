L’Avps ha inaugurato due nuovi mezzi di soccorso

Questa mattina, domenica 3 maggio 2020, l’Avps di Vimercate ha inaugurato due nuovi mezzi di soccorso. I veicoli sono stati acquistati grazie ai fondi messi a disposizione dalle Consulte di quartiere.

“Un momento importante per la città”

L’inaugurazione è avvenuta questa mattina, in piazza Unità d’Italia. I volontari di Vimercate hanno presentato i due nuovi mezzi: un’ambulanza, ribattezzata “Vime 45”, e un furgone leggero per il trasporto di persone infette allestito in modo tale che si possa viaggiare in sicurezza, denominato “Vime 46”. Presenti al taglio del nastro il sindaco di Vimercate Francesco Sartini, i presidenti delle Consulte di quartiere, il presidente di Avps Elio Brambati e il responsabile del Decanato di Vimercate don Mirko Bellora.

“Questo è un momento molto importante per la nostra città perché riunisce tutte le sue componenti – ha dichiarato il sindaco Sartini – L’Amministrazione comunale è stata coinvolta fin dall’inizio di questa emergenza che l’Avps si è trovata a dover fronteggiare. Non è stato facile capire come aiutare concretamente i nostri volontari, come tradurre lo spirito di solidarietà che si viveva. Dalle Consulte dei quartieri però è arrivata la richiesta spontanea di poter utilizzare i fondi a disposizione per offrire un aiuto all’Avps: grazie a questa proposta abbiamo potuto agire in modo veloce ed efficace. Anche noi abbiamo fatto la nostra piccola parte per tendere la mano a volontari, medici, infermieri che non si sono mai tirati indietro in questo momento così complicato”.

Soddisfatta anche la presidente della Consulta di Ruginello Cinzia Nebel:

“Era l’inizio di marzo e il Covid-19 era arrivato da poco anche a Vimercate. Abbiamo chiesto al sindaco Sartini di poter accontonare momentaneamente alcuni progetti e di poter destinare i nostri fondi all’Avps, in modo da acquistare nuove strumentazioni. Ci piacerebbe poi donare le risorse avanzate alle famiglie in difficoltà a causa della crisi economica”.

La gioia di don Mirko

I due nuovi mezzi di soccorsi hanno ricevuto la benedizione di don Mirko Bellora, responsabile del Decanato di Vimercate.

“Oggi posso dire di essere contento – ha dichiarato il sacerdote – In questi mesi ho dato la mia benedizione a tante cose brutte, ho visto situazioni di estrema sofferenza. Oggi invece siamo qui per qualcosa di bello, per un dono da cui far crescere una vita nuova. Sento che il motore della città si sta mettendo in moto e mi piacerebbe che Vimercate diventasse un po’ la locomotiva della ripresa del nostro territorio”.

Dopo aver illustrato la nuova ambulanza e il nuovo mezzo leggero, il presidente di Avps Elio Brambati ha voluto ringraziare tutte le persone che sono state vicine ai volontari vimercatesi (e non solo) in questo momento così complicato.

“Tutti gli aiuti che ci sono arrivati sono stati per noi una sorta di benzina per andare avanti e non mollare. I numeri ci dicono che l’andamento dei casi di coronavirus sta scendendo, lentamente ma sta scendendo. Non dobbiamo comunque abbassare la guardia”.

