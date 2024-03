"Le è caduta la banconota", arrestati a Meda i quattro truffatori dei bancomat

Il metodo per la truffa è quello della banconota lasciata cadere sul pavimento, vicino a chi, di solito anziano, in quel momento sta prelevando. Si avvicinavano dunque con cortesia solo apparente: «Signora, le sono caduti i soldi, tenga». La banconota a terra, in realtà, la buttavano loro: quattro sudamericani sono stati arrestati a Meda dai Carabinieri della compagnia Genova Centro.

Arrestati i quattro truffatori dei bancomat

Lo scopo era quello di distrarre la vittima di turno e rubare la somma che stava prelevando allo sportello bancomat. Gli indagati, tutti in carcere, sono tre peruviani (tra cui una donna) e un cubano, tra i 21 e 41 anni. I militari del capoluogo ligure, nei giorni scorsi, erano sulle tracce dei quattro, responsabili di almeno due colpi messi a segno a Genova.

Presi a Meda

Arrivati in Lombardia per eseguire un fermo a Milano, dove hanno domicilio, i Carabinieri li hanno colti sul fatto a Meda, il 28 febbraio, mentre cercavano di derubare una signora di 77 anni, la quale si era fortunatamente accorta di quanto stava accadendo. Neanche il tempo di chiedere aiuto, e i Carabinieri erano già sul posto per mettere le manette. I quattro sono sospettati di una decina di furti commessi in Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia.

In carcere quattro sudamericani

La scorsa settimana, il gip Angela Colella ha convalidato l’arresto, confermando la custodia cautelare in carcere, come chiesto dal pm Marco Santini. Una volta conclusi gli atti relativi all’arresto in flagranza di reato, gli inquirenti brianzoli si sono dichiarati incompetenti territorialmente, inviando il fascicolo alla procura genovese.