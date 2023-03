Le Forze dell'ordine abbattono alcune abitazioni abusive al confine tra Bellusco e Mezzago

Nella mattinata di ieri, martedì 7 marzo 2023, le Forze dell'ordine hanno abbattuto alcune abitazioni abusive sul confine tra Bellusco e Mezzago. L'intervento è stato condotto dal corpo di Polizia locale Brianza Est, coadiuvato dai Carabinieri della stazione di Bellusco.

Legalità ripristinata

L'operazione è stata condotta in territorio di Bellusco, in via Mezzago. In un campo lungo la via, al confine proprio con Mezzago, era presente un'area già oggetto di interventi negli anni passati a causa di abusi sanzionati come da prescrizioni normative. A eseguire lo sgombero del campo gli agenti del corpo di Polizia locale Brianza Est, in collaborazione con i Carabinieri della stazione di Bellusco. Gli agenti del comandante Alessandro Benedetti hanno seguito da vicino l'abbattimento delle costruzioni e fatto ripristinare l'area edificata. Ora l'area oggetto di bonifica è di nuovo a disposizione del Comune di Bellusco.

Una vicenda che si trascinava da tempo

La vicenda riguardante gli abitazioni abusive di via Mezzago è iniziata ormai diversi anni fa, quando l'area con destinazione agricola è stata acquistata per insediare un campo nomadi e quindi con l'edificazione di diversi manufatti. Da qui ne seguirono una serie di denunce all'autorità giudiziaria e relative condanne. Una vicenda che si è chiusa nella giornata di ieri, martedì, con l'allontanamento dall'area degli occupanti e l'acquisizione in patrimonio dell'area stessa da parte del Comune.

Gli abitanti dell'area

Immediato l'assistenza agli abitanti da parte dell'Amministrazione comunale di Bellusco, che ha fin da subito tenuto conto delle esigenze contingibili delle persone che occupavano il campo fino alla mattinata di ieri.