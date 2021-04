Le foto del campo da tennis scoperchiato dal vento. Il tendone al centro sportivo era già squaciato da tempo ma nei giorni scorsi la situazione è peggiorata

Il tendone era già danneggiato da tempo, adesso si è completamente aperto. Il forte vento dei giorni scorsi ha scoperchiato il campo da tennis del centro sportivo di via Brodolini a Nova Milanese. Un problema ulteriore per l’associazione sportiva di tennis B&T che già mesi fa aveva lamentato le condizioni difficili in cui dovevano allenarsi gli allievi

A novembre l’associazione aveva fatto notare la presenza di sqaurci nel tendone che rendevano inagibile del campo in caso di pioggia, la mancanza di manutenzione, l’erba piena di buchi e consumata, l’assenza di impianto di riscaldamento. B&T aveva quindi proposto all’Amministrazione Comunale di prendere in gestione i campi per occuparsene personalmente. Il sindaco Fabrizio Pagani aveva promesso che il Comune si sarebbe occupato della sistemazione del tendone