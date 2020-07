Le note della banda in ospedale per dire grazie a medici e infermieri FOTO E VIDEO

Le note della banda in ospedale per dire grazie a medici e infermieri.

La musica come strumento potente per fare arrivare forte, direttamente dal cuore, un grande grazie. E’ stato un concerto che verrà ricordato quello che si è tenuto nella mattinata di oggi, sabato, all’ingresso dell’ospedale di Vimercate.

Un evento organizzato dal Civico corpo musicale di Vimercate con uno scopo ben preciso: ringraziare medici, infermieri e tutto il personale dell’ospedale cittadino per lo straordinario lavoro fatto durante l’emergenza Covid.

Guidati dal maestro Umberto Valesini, i musicisti hanno eseguito alcuni dei brani più noti alla presenza del direttore generale dell’Asst di Vimercate, Nunzio Del Sorbo, del sindaco Francesco Sartini e dell’assessore alle Politiche sociali Simona Ghedini.

Le parole del sindaco di Vimercate

“E’ giusto essere qui oggi per riconoscere il ruolo fondamentale svolto in questi mesi dall’ospedale con i suoi professionisti – ha detto il sindaco Sartini prima del concerto – Hanno fatto un lavoro straordinario nonostante la confusione e l’incertezza che hanno regnato soprattutto nel primo periodo dell’emergenza. L’ospedale ha dimostrato più che mai di essere un punto di riferimento. Iniziative come queste rinsaldano ancor di più il rapporto della città con il suo ospedale”.

Le parole del direttore dell’Asst di Vimercate

“Ringrazio il Civico corpo musicale per questo bellissimo momento – ha aggiunto il direttore generale Del Sorbo – Gli operatori tutti della Asst meritano un momento come questo. Hanno operato con coraggio e professionalità in momenti drammatici, mettendo a repentaglio la propria vita e sacrificando le proprie famiglie”.

I numeri dell’emergenza

Del Sorbo ha anche ricordato alcuni numeri che fanno capire come anche l’ospedale cittadino sia stato investito dallo tsunami Covid-19 operando in prima linea: sono stati circa 2.000 i pazienti Covid o sospetti Covid presi in carico. Di questi circa 1.200 positivi sono stati ricoverati. L’ospedale di Vimercate ha fatto registrare punte di 300 ricoverati contemporaneamente per Covid-19 su un totale di circa 500 posti letto. I pazienti in terapia intensiva sono arrivati ad essere fino a 24 nello stesso giorno.

