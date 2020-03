“Le persone anziane devono restare a casa”. Questo il messaggio rilanciato a più riprese da Regione, Ats Brianza e Comuni ma…

“Le persone anziane devono restare a casa”

Questo il messaggio rilanciato a più riprese da Regione, Ats Brianza e Comuni per fronteggiare l’emergenza coronavirus ma purtroppo gli anziani di restare a casa proprio non vogliono saperne. Nelle prime ore di questa mattina, mercoledì 11 marzo, nella nostra Provincia sono state soccorse tre persone dal 118. Ebbene, due erano over 65, soccorse per essere cadute per strada ad Albiate e a Veduggio.

A Desio, sempre questa mattina, tanti anziani disciplinatamente in coda per entrare a fare la spesa all’Esselunga. Ieri sera la situazione era più o meno la stessa. Ricordiamo quindi a tutti quali sono le indicazioni di Regione e Ats, trasmesse ai Comuni che stanno mettendo in campo varie iniziative per evitare che gli anziani debbano uscire di casa, anche soltanto per recarsi a fare la spesa o in farmacia.

Indicazioni per gli over 65

“Si invita fortemente la popolazione anziana ad evitare i luoghi affollati, e se possibile restare al proprio domicilio. I Comuni hanno un ruolo importante: veicolare l’informazione, e garantire sostegno agli anziani che avessero bisogno di sostegno attraverso i servizi sociali e la collaborazione col volontariato (preparazione pasti, spesa ecc.). In questo senso può essere utile attivare i meccanismi già sperimentati con iniziative come l’emergenza caldo”.

