L’Amministrazione comunale ha comunicato nelle scorse ore le proposte dei centri estivi a Vimercate. Una breve carrellata sulle proposte.

Le proposte per i centri estivi a Vimercate

Eccole di seguito le principali proposte al momento disponibili:

– Il Roccolo dei ciuchini: per tutti i bambini dai 5 ai 14 anni presso il Centro il Roccolo (ingresso da via Lodovica – Oreno di Vimercate). Il centro estivo si terrà dal 15 giugno al 31 luglio. Il costo è di 120 euro una settimana (110 euro per secondo/terzo figlio e per settimane successive alla prima) a cui vanno aggiunti 10 euro per la tessera associativa.

Info: roccolo@ambienteacqua.it – Tel.: 02.49527820 oppure 327.6361837

– Centro Estivo Scuola Infanzia paritaria San Giuseppe di ECFOP, per bambini 3 – 6 anni presso la struttura di Via De Amicis Velasca di Vimercate.

Informazioni al numero 039/6081005 oppure via mail all’indirizzo: scuolainfanziavelasca@gmail.com o visitando il sito www.poloinfanziasangiuseppe.it

– Centro estivo Scuola infanzia Oreno, per bambini dai 3 agli 11 anni in via Piave Oreno di Vimercate. Informazioni telefonando al numero 039/668749 oppure inviando una mail all’indirizzo: asilooreno@gmail.com

– Acli Vimercate – Estate Ragazzi: Corso di formazione per giovani volontari. Si tratta di un corso

per giovani che desiderano impegnarsi per una settimana nel mese di luglio per assistere e verificare che le norme vengano rispettate A questo link tutte le informazioni.

Come fare domanda per il bonus

Ricordiamo che, tramite l’Inps è possibile ottenere per i figli di età inferiore a 12 anni e verificato il possesso dei requisiti necessari, il Bonus Baby Sitter previsto dal “D.L. 19 maggio 2020, n.34” che potrà raggiungere la cifra massima di € 1.200 e potrà essere utilizzato anche per i servizi educativi estivi.

Per maggiori informazioni sul bonus è possibile visitare il portale web dell’Inps nella sezione o contattare il Contact Center Inps al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento secondo il piano tariffario di ciascun operatore).

