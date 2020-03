Uffici della Questura aperti al pubblico, ma limitatamente alle motivazioni consentite. Ecco le regole per accedere agli uffici della Questura di Monza e della Brianza.

Le regole per accedere agli uffici della Questura di Monza

Gli uffici della Questura continuano ad essere aperti al pubblico, ma i recenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno drasticamente limitato le possibilità di spostamento su tutto il territorio nazionale ai soli casi di salute, lavoro e grave necessità. Pertanto, come comunicato in una nota, si potrà accedere in Questura senza incorrere nelle previste sanzioni penali esclusivamente per i sotto elencati motivi.

Ufficio immigrazione

Per quanto riguarda l’Ufficio Immigrazione quest’ultimo sarà aperto solo per i richiedenti asilo per la relativa manifestazione di volontà. Eventuali gravi necessità dovranno essere rappresentate mediante mail indirizzata a: immig.quest.mb@pecps.poliziadistato.it;

Ufficio Passaporti

L’Ufficio Passaporti sarà aperto solo per coloro che hanno una documentata urgente necessità di passaporto o documento di

espatrio, quale per esempio motivi di salute e motivi di lavoro. L’appuntamento sull’agenda elettronica, specificano dalla Questura, non è un motivo che giustifichi il movimento dall’abitazione e pertanto colore che arriveranno in Questura e non ricadono nella citata casistica saranno rimandati a casa senza trattazione dell’istanza.

Ufficio Armi e Licenze Amministrative

L’Ufficio Armi e Licenze Amministrative è aperto solo per coloro che hanno urgente e documentata necessità per motivi di lavoro. Non è considerato motivo valido la caccia e lo sport del tiro a volo. La Questura ricorda anche che l’acquisto di armi non può effettuarsi sia per la chiusura delle rivendite che per l’impossibilità di circolare con questa motivazione, pertanto anche le denunce di possesso di nuove armi non sono compatibili durante questa emergenza.

Naturalmente tutti i cittadini vittime di reato possono raggiungere gli uffici di Polizia per sporgere denuncia.

Infine viene comunicato che al termine del periodo di emergenza verrà comunicata la ripresa delle attività amministrative e le modalità di presentazione delle istanze anche nel rispetto dell’ordine di prenotazione.

