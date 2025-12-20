Le rubano dall’auto le chiavi di casa e gliela svaligiano poche ore dopo

L’hanno pedinata nel parcheggio del centro commerciale “Carosello” di Carugate, dove giovedì pomeriggio della scorsa settimana si era recata a fare spese natalizie. Hanno attesto che si allontanasse dalla sua auto e sono entrati in azione. L’hanno aperta e hanno trovato le chiavi di casa nel vano portaoggetti. Poi, grazie al libretto, sono riusciti a risalire all’indirizzo di residenza e, subito dopo, per assicurarsi che la proprietaria non li sorprendesse al suo ritorno durante il furto, hanno pensato «bene» anche di bucarle uno pneumatico.

Un colpo da professionisti

Ha davvero dell’incredibile il colpo da veri professionisti messo a segno giovedì pomeriggio della scorsa settimana in una villetta di via Petrarca, a Correzzana. Una trama che sembra uscita da un film. A raccontarla è stata la stessa protagonista.

“Sono ancora scioccata per quanto accaduto – ha sottolineato la donna – Non mi sono accorta che mi avevano portato via le chiavi di casa poiché, quando sono ritornata all’auto, dopo gli acquisti, l’ho trovata in perfette condizioni. Insomma sono riusciti ad aprirla utilizzando, con tutta probabilità, un disturbatore di frequenza. Mi hanno spiegato che si tratta di un telecomando che impedisce ai proprietari di bloccare le portiere. Non c’erano segni di forzature, Mi sono però accorta che avevo uno pneumatico a terra, tagliato. Mi sono recata subito da un gommista per farmelo cambiare. Verso le 17 ho fatto ritorno a casa ma, una volta arrivata davanti al cancello mi sono accorta di non avere le chiavi. Pensando di averle perse al centro commerciale, sono tornata al Carosello”.

Erano in due con un furgone bianco

L’amara scoperta del furto è avvenuta al suo secondo ritorno da Carugate.

“Appena sono scesa dall’auto mi sono accorta che c’era il cancelletto aperto – ha continuato la donna – In pochi secondi ho visto le porte di casa aperte e ho capito cosa era successo. Ho subito avvertito i carabinieri e anche i miei vicini di casa. Proprio guardando le registrazioni delle telecamere dei vicini siamo riusciti a ricostruire tutta la dinamica e le tempistiche del furto. E mi sono venuti ancor di più i brividi perché, confrontando gli orari, mi sono accorta che verso le 17, quando ho fatto ritorno a casa per la prima volta mentre cercavo le chiavi di casa in macchina i malviventi erano proprio in casa. Dalle immagini si vedono due uomini e un furgone bianco ma nulla di più”. Un bottino da capogiro

I malviventi sono riusciti a portarsi via un bottino da diverse migliaia di euro, composto da oro, diversi gioielli, due profumi, un giubbino e due borse griffate.

Nel frattempo, per far fronte all’emergenza sicurezza in paese, l’Amministrazione comunale guidata da Marco Beretta, nei giorni scorsi, ha annunciato il ritorno delle pattuglie serali da parte degli agenti della Polizia locale durante il periodo natalizio.

Più controlli a Correzzana

“Come negli ultimi due anni, la Polizia Locale di Correzzana effettuerà durante il periodo natalizio delle pattuglie straordinarie sul territorio in orario serale e notturno – ha sottolineato il primo cittadino – L’iniziativa si configura quale misura di prevenzione e deterrenza nei confronti del fenomeno dei furti e dei tentativi di furto, la cui incidenza, a ridosso delle festività natalizie, registra un tendenziale incremento”.

La Polizia Locale di Correzzana coordinerà il presidio del territorio comunale con i Carabinieri della Stazione di Besana Brianza e della Compagnia di Seregno, per ottimizzare le risorse messe in campo.

Le pattuglie straordinarie sono possibili anche grazie all’utilizzo delle risorse economiche previste nel Fondo per il Lavoro Straordinario del personale comunale, ricostituito dall’Amministrazione Comunale nel 2023 seguendo il complesso iter e gli stringenti limiti previsti dalla normativa in materia.

L’invito del sindaco Marco Beretta

«L’Amministrazione Comunale ringrazia la Polizia Locale per la disponibilità e ricorda alla cittadinanza di segnalare qualsiasi situazione sospetta al 112 o ai recapiti telefonici dei Carabinieri di Besana, nonché di denunciare presso la Stazione dei Carabinieri di Besana Brianza non solo i furti, ma anche i tentativi di furto subiti: sono informazioni importanti e utili non solo per identificare i colpevoli, ma anche per poter gestire al meglio le risorse e i mezzi disponibili sul territorio».