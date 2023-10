Le rubano i cagnolini dall'auto mentre fa la spesa, recuperati dai Carabinieri

Le rubano i cagnolini dall'auto mentre fa la spesa, rintracciati poco dopo dai Carabinieri. Il furto è avvenuto nel parcheggio di un supermercato di Ornago. Provvidenziale l'intervento dei militari della stazione di Bellusco, che nel giro di poco tempo hanno individuato il malvivente e restituito i volpini alla proprietaria.

Il furto

Il tempo di entrare al supermercato per comprare qualche prodotto. Una decina di minuti massimo. Tanti ne sono bastati a una ladra senza cuore per forzare la portiera della macchina e rubare i due cagnolini lasciati momentaneamente sul sedile della padrona. Quest'ultima, tornata alla macchina, si è quindi trovati di fronte l'amara sorpresa. La donna ha immediatamente chiesto aiuto ai dipendenti del supermercato e chiamato i Carabinieri della vicina stazione di Bellusco. I militari si sono messi sulle tracce dei malviventi, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza del parcheggio e individuando nel giro di poco tempo la colpevole del furto. Già nota alle Forze dell'ordine, è stata prelevata dalla sua abitazione e portata in caserma per accertamenti. Con lei anche i due volpini, prontamente riconsegnati alla legittima proprietaria. Per la malvivente è scattata la denuncia per furto aggravato.

Il ringraziamento alle Forze dell'ordine

Nelle ore successive al furto, la proprietaria dei due cagnolini ha voluto ringraziare personalmente le Forze dell'ordine e i dipendenti del supermercato attraverso un post pubblicato su Facebook.

"Vorrei ringraziare tutte le ragazze che lavorano al supermercato - ha scritto sui social - Sono state gentilissime, mi hanno aiutato continuando a lavorare e hanno guardato subito le telecamere e le hanno mostrate ai Carabinieri. Ringrazio inoltre pubblicamente i Carabinieri di Bellusco che sono corsi a prendere le mie cagnoline e me le hanno riportate in caserma. Ringrazio inoltre una mamma fantastica che mi ha aiutato con i miei bimbi in un momento così difficile e si è occupata dei miei bimbi mentre parlavo con i Carabinieri. Grazie di cuore alle persone d’oro che ancora oggi esistono".

