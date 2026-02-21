Mentre si spostava da un banco all’altro, al mercato di piazza Facchetti di Cesano Maderno, è stata derubata del portafogli. E nel tempo che ha impiegato ad accorgersene, ha subìto ben tre prelievi fraudolenti per un totale di 1.000 euro.

Le rubano il portafogli e prelevano mille euro

Erano le 10.30 circa. Vittima del borseggio una cesanese di 78 anni, abituale frequentatrice del mercato. A raccontare l’accaduto è il genero, Franco Bonfanti, un po’ per “mettere in guardia gli avventori del mercato”, un po’ “per chiedere alla Polizia Locale di effettuare più controlli”.

“Mia suocera non si è accorta di nulla – spiega Franco Bonfanti – Tutto è accaduto in un attimo. Aveva fatto acquisti a una bancarella e si era spostata di qualche metro per comprare frutta e verdura ad un altro banco. Quando ha messo la mano nella borsetta per prendere il portafogli, si è accorta di non averlo più”. Dentro, un po’ di contati e monete, patente, carta d’identità e tessera sanitaria. E una carta bancomat.

Tre prelievi in un quarto d’ora

“Evidentemente, e suo malgrado, anche il numero Pin, perché poco dopo dopo mia suocera ha ricevuto sul cellulare un messaggio di avvenuto prelievo per un importo di 600 euro – prosegue Franco Bonfanti – Il primo di tre, l’ultimo alla banca di corso Libertà, per un totale di 1.000 euro nel giro di un quarto d’ora”.

Accortasi di non avere con sé il portafogli, la 78enne ha realizzato subito di essere stata derubata. Nei paraggi c’era la nipote, che l’ha subito accompagnata in Tenenza, dove ha sporto denuncia ai Carabinieri, e poi alla di corso Libertà, per segnalare l’accaduto. La speranza è che ora i militari, visionando le immagini registrate dal circuito di sorveglianza, riescano a risalire all’identità del malvivente.