Le rubano la bici, gliela ritrova il Controllo del vicinato

Bici rubata ritrovata dai volontari del Controllo del vicinato. E' successo a Meda.

Bici rubata fuori da un negozio

Tre settimane fa le avevano rubato la bici in via Leonardo Da Vinci. Ritrovata in via Lombardia, è stata consegnata da alcuni volontari del Controllo del vicinato al comando di Polizia Locale per la restituzione alla proprietaria, in lacrime e grata per aver riottenuto il mezzo per lei fondamentale per muoversi.

L'appello di una 53enne ucraina

La 53enne di nazionalità ucraina aveva subito il furto a ottobre, quando aveva lasciato la bici fuori da un negozio in via Da Vinci. La donna aveva lanciato un accorato appello sui social, spiegando che il mezzo per lei era indispensabile, ed ecco che sabato, dopo settimane di silenzio, un medese ha segnalato, sempre sui social, che c’era una bici abbandonata da settimane nel piazzale di via Lombardia 39.

L'intervento dei volontari del Controllo del vicinato

Andrea Cazzaniga, un coordinatore di zona del Controllo del vicinato, letto il post si è ricordato dell’appello di qualche settimana prima e confrontando le foto dei due mezzi ha notato che si trattava dell’identica bici. Insieme al referente del Cdv, Andrea Castelli, si è quindi recato in via Lombardia e ha caricato la bici in auto, per poi consegnarla al comando di Polizia Locale. «Infine ho contattato la legittima proprietaria per informarla che la bici era stata ritrovata e che poteva andare a ritirarla», conclude Cazzaniga.