Nella borsa aveva tutti i ricordi del marito mancato tre anni fa. E’ disperata la 72enne di Biassono, vittima venerdì scorso di un furto con destrezza messo a segno da due ladri in via Porta d’Arnolfo.

Le rubano la borsa con i ricordi del marito: settantenne lancia un appello per ritrovarla

Erano circa le 9.30 quando la donna stava rientrando in paese dopo una commissione a Sovico: si è fermata in zona per bere un caffè sotto i portici ma appena parcheggiata l’auto è stata avvicinata da due uomini di nazionalità straniera.

Uno di questi era in auto, l’altro si è avvicinato con una scusa dicendole che stava perdendo la collana. Effettivamente la 72enne aveva al collo una collana con la foto del marito, e nell’attimo in cui si è distratta per controllare che ci fosse ancora, l’uomo ha aperto la portiera della sua auto e le ha prelevato la borsa dal sedile.

Entrambi i malviventi, poi, sono scappati in auto lungo la provinciale in direzione di Triuggio.

«Mia mamma, scossa per l’accaduto, si è rifugiata all’interno della farmacia comunale per chiedere aiuto - spiega la figlia, rammaricata per quanto successo alla mamma - Abbiamo bloccato subito il bancomat ma purtroppo hanno fatto in tempo a fare tre prelievi. Mi ha avvisata mio fratello che continuava a ricevere le notifiche sul cellulare di questi prelievi. Mia mamma purtroppo non ci ha potuti avvisare subito perché nella borsa aveva anche il cellulare che le hanno rubato insieme a tutto il resto. Fortunatamente il telefono è stato trovato da un ragazzo il giorno dopo l’accaduto. Quello di cui è più dispiaciuta non sono tanto i soldi quanto le foto e i documenti di mio papà, mancato tre anni fa. Erano tutti i ricordi di mio padre ai quali lei era legatissima. Per questo motivo ho messo subito un avviso sui social nella speranza di ritrovare almeno la borsa da qualche parte, magari abbandonata in qualche campo».

«Buongiorno mia mamma stamattina nel parcheggio dietro i pediatri è stata derubata, se doveste trovare una borsa abbandonata per favore fatecela riavere. Contiene ricordi di mio padre venuto a mancare. Grazie mille a chi può aiutarci» l’appello lanciato dalla figlia.

Si tratta di una borsa metà bianca metà marrone, chi dovesse ritrovarla può rivolgersi direttamente ai carabinieri della caserma locale o al comando di Polizia locale, informati dell’accaduto.