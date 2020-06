Le sue ceneri disperse nel suo amato lago di Como

Angelo Passoni di Carnate ha chiesto ai suoi famigliari di disperdere le sue ceneri nel lago di Como dopo la sua scomparsa, luogo che amava particolarmente.

Le ceneri disperse al largo di Colico

Una vita vissuta fra Carnate e Colico, sul Lago di Como, dove ha voluto che le sue ceneri fossero disperse. Lui è Angelo Passoni, carnatese scomparso a 83 anni il 6 gennaio scorso. Come da sua volontà le sue ceneri sono state disperse nelle acque del suo amato lago, ma solo dopo la riapertura e lo stop al lockdown .

«Era il suo grande desiderio che abbiamo dovuto rimandare purtroppo visto quanto accaduto in questi mesi – ha raccontato il figlio Luca – Mio padre ha passato la vita fra Carnate, Colico e il suo lavoro, a Cernusco sul Naviglio, dove lavorava nell’azienda di pavimenti e rivestimenti di proprietà del fratello. Era nato a Mozzanica in provincia di Bergamo: la sua era una famiglia di contadini e allevavano le bestie per vivere. Nel corso degli anni si è spostato a vivere verso Milano e nel 1975 si è trasferito definitivamente a Carnate, dove si è sempre trovato bene e dove ha voluto far crescere la nostra famiglia».

La sua passione per il lago

Sposato con Franca, da cui ha avuto due figli, Passoni ha sempre lavorato in azienda con il fratello e da molti anni aveva una casa a Colico dove amava passare il tempo libero e le vacanze in riva al lago. La moglie era invece titolare di una merceria di Brugherio, «Da Franca», una istituzione in paese che ha chiuso quando la moglie è andata in pensione. Angelo Passoni è scomparso dopo una malattia che lo ha portato via in poco tempo: alla famiglia ha fatto sapere che avrebbe voluto riposare nel suo amato lago dopo la cremazione. E così è stato.