Le tombe dei bambini sepolte dall’erba alta

Le tombe dei bambini al cimitero vecchio di Desio sepolte dall’erba alta, arrivata a circa un metro, uno sfregio che aggiunge dolore al dolore già troppo grande delle famiglie. La denuncia di una situazione che grida «vergogna» è di Stefano Motta, docente e scrittore, conosciuto in città anche perché nelle ultime elezioni amministrative si era candidato alla carica di sindaco.

Una situazione di degrado che ha segnalato al Comune anche attraverso i social. Un luogo sacro lasciato all’incuria più totale. Le incredibili immagini non sono quelle di un cimitero storico della Prima Guerra Mondiale, né di un camposanto di un paesino di montagna abbandonato, «ma di una città di quasi 42mila abitanti della ricca Brianza».

«Sulla lapide di mia figlia l’epigrafe latina di Marziale “sit tibi levis terra” dava per scontato che la terra non sarebbe stata invasa da erbacce - sottolinea Motta - Ma eravamo nel I sec. d.C., non a Desio nel 2023. Il rispetto per i defunti non è più di moda. Ho compassione per i familiari dei bimbi delle tombe più soffocate, ma ne ho ancor di più per una Amministrazione che non si cura delle cose più preziose: i bambini. Anche se sono morti».