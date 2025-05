Lei spacciatrice, lui con precedenti per rapina: beccati nel sottopasso

Lei tossicodipendente e spacciatrice, lui con precedenti per rapina e sottoposto alla messa alla prova: due giovani sono stati beccati dalla Polizia Locale di Meda nel sottopasso pedonale di via Pace.

Seduti sui gradini del sottopasso con bottiglie e carta stagnola

In base a quanto ricostruito, mercoledì 14 maggio 2025, intorno alle 15, un cittadino ha notato due ragazzi seduti sui gradini del passaggio ciclopedonale che da via Pace conduce ai binari della stazione ferroviaria mentre stavano armeggiando con bottiglie e carta stagnola. Pensando che stessero facendo uso di stupefacenti, ha allertato la Polizia Locale.

La ragazza è una tossicodipendente con precedenti per spaccio e priva di permesso di soggiorno

Gli agenti si sono subito portati sul posto e hanno effettuato i dovuti accertamenti. La ragazza, una 25enne tunisina di Cesano Maderno, era in possesso di diverse siringhe. Entrambi sono stati accompagnati negli uffici del comando di via Isonzo per gli approfondimenti del caso. E' risultato che la giovane è una tossicodipendente e ha dei precedenti per spaccio, ma anche che è priva di permesso di soggiorno. Per questo è stata fotosegnalata e deferita all'autorità giudiziaria.

Il ragazzo ha precedenti per rapina ed era sottoposto alla messa alla prova

Il ragazzo, un 26enne italiano di Bovisio Masciago, ha dei precedenti per rapina ed è destinatario di un'ordinanza di messa alla prova del Tribunale di Milano: non doveva frequentare persone con precedenti penali o che spacciavano. Essendo stato trovato in compagnia della 25enne, non ha quindi ottemperato alla decisione del giudice. E' stato pertanto segnalato al Tribunale di sorveglianza.