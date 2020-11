L’emergenza Covid non ferma la cultura: a Vimercate ora i libri sono d’asporto

L’emergenza sanitaria non ferma la cultura a Vimercate. Nonostante le restrizioni indicate nel DPCM che hanno limitato le attività della biblioteca e l’organizzazione di eventi l’Amministrazione Comunale e gli uffici si sono adoperati per avviare dei servizi utili ai cittadini.

L’emergenza Covid non ferma la cultura a Vimercate

Sul sito comunale di Vimercate è stata rilanciata la sezione #Laculturanonsiferma con la raccolta di tutta una serie di importanti iniziative come incontri, eventi, conferenze online che si tengono nel nostro territorio promosse dalla Biblioteca civica, Ufficio cultura, Museo MUST e Associazioni culturali locali.

La biblioteca dopo aver attivato alcuni giorni dopo la chiusura imposta dal DPCM il servizio di consegna a domicilio oggi avvia anche il servizio di consegna dei libri su prenotazioni.

Come funziona “la biblioteca a casa tua”

“La biblioteca a casa tua”: consegna a domicilio di libri, dvd, riviste.

Telefonando al numero della biblioteca 039.66.59.281-282 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 è possibile prenotare la consegna a domicilio nel territorio di Vimercate e delle frazioni di libri, dvd e riviste.

Si possono prenotare solo documenti di Vimercate che risultano disponibili previo la consultazione sul catalogo on-line: www.cubinrete.it/opac.

“Libri da asporto”: ritiro su prenotazione presso l’ingresso esterno della biblioteca di libri, dvd, riviste. Questo nuovo servizio prevede la prenotazione del ritiro telefonando al numero della biblioteca 039.66.59.281-282 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 Consultate da casa il catalogo on-line: www.cubinrete.it/opac. e concordate il ritiro di libri, dvd, riviste di Vimercate che risultano disponibili.

Entrambi i servizi sono attivi esclusivamente per i cittadini residenti a Vimercate e iscritti a CUBI.

