Lentate, insieme nella vita e nella morte: addio a Carlo e Carmela. I due coniugi, 95 e 85 anni, sono scomparsi a meno di 24 ore di distanza.

Oltre 60 anni di matrimonio

Hanno condiviso oltre 60 anni di matrimonio e si sono detti addio a meno di 24 ore di distanza. Carlo Savignano e la moglie Carmela Maria Membrino sono infatti venuti a mancare nel fine settimana. Un addio improvviso, che li ha portati a ritrovarsi nell’aldilà nel giro di poche ore. Originari della provincia di Avellino, lui classe 1926 e lei di dieci anni più giovane, sono convolati a nozze nel 1958. Poco dopo il matrimonio il trasferimento in Brianza, prima a Camnago e dopo pochi anni a Birago. Dal matrimonio sono poi nati tre figli: Maria Letizia, Lorenzo e Roberto. "Papà ha sempre lavorato come muratore, mamma invece era casalinga - hanno raccontato - Erano legatissimi alla famiglia, specialmente ai quattro nipoti".

Addio a poche ore di distanza

Oltre che dall’amore per la famiglia, Carlo e Carmela erano accomunati dalla passione per il giardinaggio e gli animali da cortile. Carmela inoltre era stata per qualche anno impegnata con la parrocchia: "Quando era più giovane spesso andava a fare pulizie in chiesa e ad aiutare. Era una donna espansiva e caritatevole. Adorava ballare e le piaceva fermarsi a parlare con le persone: appena ne aveva l’occasione le invitava a casa a prendere un buon caffè - hanno spiegato Roberto e Lorenzo - Papà era molto tranquillo, andava d’accordo con tutti e non ha mai discusso con nessuno". Uniti da un amore che è durato più di 60 anni, Carlo e Carmela si sono detti addio a poche ore di distanza. Oggi alle 14 i funerali nella chiesa di Birago.

