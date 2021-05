Intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia locale nella serata di oggi, lunedì 24 maggio, a Lentate. In via 24 Maggio una parte di tetto di un edificio abbandonato è crollata.

La pioggia fa crollare una parte di tetto di uno stabile abbandonato

L’allarme è scattato dopo le 18. A causa delle abbondanti piogge di oggi, una parte del tetto di uno stabile abbandonato, situato a pochi passi dalla stazione di Camnago, non ha retto ed è crollata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno prontamente messo l’area in sicurezza e gli agenti della Polizia locale di Lentate. Fortunatamente non si registrano danni o feriti.