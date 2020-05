Lentate, lezione online di giornalismo con gli alunni della scuola di Copreno

Una lezione speciale per conoscere meglio il mondo delle 5W: questo pomeriggio, giovedì 7 maggio 2020, gli alunni della classe 5A della scuola primaria di Copreno hanno incontrato (virtualmente) il Giornale di Seregno.

Lezione online di giornalismo

Dopo aver affrontato, insieme all’insegnante Silvia Cortello, il tema dell’informazione e del giornalismo, hanno avuto modo di confrontarsi con una giornalista della redazione. Attenti e curiosi, hanno appreso come è composta una redazione, com’è la giornata tipo di un giornalista, come si trovano le notizie e come si impagina, oltre alla differenza tra carta stampata e web.

Tante le domande

Tanti gli argomenti che hanno suscitato il loro interesse e tante le domande che hanno rivolto, come “Quali sono gli articoli che ti è più piaciuto scrivere?”, “Quali emozioni si provano a fare il giornalista?'”, “Come fai a trovare tutte le notizie?”, “Stai lavorando di più da quando c’è il coronavirus?”, “Ci dai qualche consiglio su come catturare l’attenzione del lettore?”.

Prossimamente un giornalino di classe

Decisamente tutti promossi come aspiranti giornalisti. Il prossimo step, per proseguire il percorso, sarà quello di provare a scrivere gli articoli per realizzare un giornalino di classe.

TORNA ALLA HOME