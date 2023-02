Lentate: il ministro Valditara in visita al Polo del legno

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e l'assessore regionale allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione Stefano Bolognini ospiti al Polo del legno di Camnago.

"Siete il futuro"

"Voi studenti siete il futuro, siete il pilastro su cui costruire un’Italia più avanzata. Abbiamo bisogno delle vostre competenze". Questo il messaggio che il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha voluto lanciare agli studenti dell’Artwood Academy, il Polo del legno di Camnago. Il ministro ha fatto visita agli alunni nella tarda mattinata di oggi, lunedì 6 febbraio. Ad attenderlo l’intera Giunta Ferrari. Oltre a lui, inoltre, hanno presenziato Giovanni Anzani, amministratore delegato di Poliform, e l’assessore regionale allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione Stefano Bolognini.

Visita ad aule e laboratori

Valditara ha visitato le aule del Polo del legno, i laboratori, ha parlato con gli studenti e si è anche cimentato nello "scalpellare". "Siete il pilastro su cui costruire l’Italia - ha affermato il ministro - Questo è un luogo d’eccellenza, ma anche d’integrazione, un percorso educativo che valorizza i vostri talenti e le vostre abilità, che sono fondamentali per le imprese. Per questo in primis faccio i complimenti a voi e ai vostri insegnanti". Ha sottolineato come il dialogo sia fondamentale: "Coinvolgere Enti, aziende, scuole e territorio è un elemento chiave. I nostri ragazzi sono straordinari, sono come un lievito che consente di crescere". Poi il punto sul Polo del legno: "Un’eccellenza. Abbiamo sbloccato 500 milioni di euro per gli Its e arriveranno soldi anche qui. Abbiamo anche chiesto alla Rai di fare programmi che valorizzino scuole come questa, per far capire ai genitori e alle famiglie che qui c’è il futuro".

Parla l'assessore Bolognini

Ha aggiunto l’assessore Bolognini: "Facendo un giochino nei motori di ricerca e digitando 'giovani, Lombardia', i primi risultati che appaiono sono legati a bullismo e scarsa formazione. Ogni volta che però entro in un istituto ho un'immagine diversa. Il modello lombardo funziona. Certamente è migliorabile. Ma i ragazzi sono tutti soddisfatti dell’opportunità di prendere parte a stage nelle aziende. Abbiamo bisogno di rafforzare questi percorsi e chiediamo a voi studenti di raccontarli". Chiaro invece il messaggio di Anzani: "Non possiamo permetterci di perdere questa cultura del fare".

Il sindaco Ferrari chiede aiuto

Il sindaco Laura Ferrari ha invece chiesto aiuto al ministro: "Il Polo è disposto a considerare l’ampliamento, ma la Provincia non ci sta aiutando. Ci stiamo impegnando contro alcune prescrizioni del Ptcp (Piano territoriale di coordinamento provinciale) per tutelare il territorio e i cittadini e quindi anche il Polo del legno. Regione è pronta a spendere, ma la Provincia risponde picche. Dobbiamo uscire da questa impasse, ci aiuti perché ne abbiamo bisogno".