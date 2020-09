Lentate, perde il controllo dell’auto e finisce in un campo di grano

Perde il controllo dell’auto e finisce in un campo di grano. In ospedale un 53enne di Seveso, uscito di strada in via Per Mariano a Lentate sul Seveso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 di oggi, giovedì 10 settembre 2020. In base a quanto ricostruito, un 53enne di Seveso stava percorrendo via Per Mariano in direzione Lentate a bordo della sua Fiat 600 quando, poco dopo l’azienda agricola Capoferri, per motivi ancora da chiarire, è uscito di strada, finendo in un campo di grano.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale, per effettuare i rilievi di rito, oltre a un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, i cui sanitari hanno prestato le prime cure al conducente. Il sevesino, sempre rimasto cosciente, è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza per gli accertamenti del caso.

