Lentate piange Peppino, lo storico panettiere

Lentate in lutto per Peppino, lo storico panettiere.

Addio a Peppino, storico panettiere di Cimnago

Con le sue mani ha impastato e preparato pane e dolci per oltre mezzo secolo, portando avanti con passione una vera e propria arte appresa dalla madre Bice Cappelletti nello storico panificio a conduzione famigliare in via San Michele del Carso a Cimnago. Profondo cordoglio per la scomparsa, a 70 anni, di Giuseppe Grassi, per tutti Peppino.

Sempre disponibile, “era la fotocopia della Bice”

Il panettiere sempre disponibile e generoso, tanto simile alla madre nei modi di fare da essere definito «la fotocopia della Bice», si è spento all’ospedale di Saronno, dove era ricoverato dagli inizi di agosto, a seguito di una caduta.

