Lentate: scontro tra due auto, una finisce sul guardrail FOTO

Lentate: scontro tra due auto, una finisce sul guardrail. L’incidente è avvenuto poco prima delle 19.30 in via Manzoni. Due i feriti, di cui uno in condizioni serie.

Lentate: scontro tra due auto, una finisce sul guardrail

In base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, mancavano pochi minuti alle 19.30 quando è stato allertato il 112 per un incidente avvenuto a Lentate sul Seveso, in via Manzoni, all’incrocio con via Superga. Coinvolte due vetture che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. Una di queste a seguito dell’impatto è anche finita sopra il guardrail a lato della carreggiata.

I soccorsi

Due i feriti: si tratta di un giovane di 24 anni e di uno di 21. Sul posto, per prestare i primi soccorsi, sono intervenute due ambulanze e l’automedica; il personale sanitario ha predisposto il trasferimento in ospedale per entrambe i ragazzi: uno in codice giallo e l’altro in verde, sono stati trasportati negli ospedali di Garbagnate Milanese e Desio.

In via Manzoni a seguito dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Monza e i Carabinieri della compagnia di Seregno.

TORNA ALLA HOME