La società Leo Team piange il mister Giuseppe Totaro, mancato a 60 anni.

Leo Team in lutto

Lutto in casa Leo Team per la scomparsa di Giuseppe Totaro. Era entrato nella società di calcio biassonese circa una decina di anni fa e fino a un mese fa aveva allenato ancora i suoi ragazzi. “Ieri (a Pasqua, ndr) un dolore immenso ha colpito il nostro settore giovanile, il Covid ci ha portato via un amico, mister Giuseppe Totaro – il messaggio affidato alla pagina Facebook dell’Asd Leo Team – Una grande persona e un ottimo professionista. La sua energia, la sua determinazione e la grande passione per l’Inter, di cui era collaboratore ufficiale, rimarranno sempre nei nostri cuori. A tutta la famiglia il più caloroso abbraccio e la massima vicinanza della società. Ciao Beppe».

I funerali

I funerali di Giuseppe Totaro saranno celebrati domani (mercoledì 7 aprile), alle 15, nella chiesa parrocchiale dei santi Giuseppe e Antonio Maria Zaccaria di Bareggia, frazione di Macherio. “L’ultima categoria che ha allenato sono stati gli Allievi – ricorda Luigi Galliani, presidente della Leo Team dal 2018 – Era con la società da circa una decina d’anni e aveva collaborato anche con la Pro Lissone e l’Ac Biassono. Ha allenato fino a poco tempo, poi purtroppo, questo virus maledetto non gli ha dato scampo». “Ciao mister Beppe, eri, sei e sarai sempre un maestro. Mi hai insegnato molto sia a livello calcistico che umano. Sei stato un grande uomo, non ti dimenticherò e porterò nel mio cuore tutto quello che mi hai detto” alcuni pensieri dei ragazzi del 2001 e 2002 su Instagram.

Il servizio completo è pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da oggi, martedì 6 aprile 2021.