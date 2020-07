Lesmo, ad agosto via al potenziamento della rete fognaria. Costerà quasi mezzo milione di euro

Lesmo, potenziamento della rete fognaria. Costerà mezzo milione di euro. Questa mattina incontro di BrianzAcque con i residenti e con il Comune per illustrare nel dettaglio la portata dell’intervento, i tempi di esecuzione, le misure adottate per contenere al minimo i disagi agli abitanti.

Potenziamento della rete fognaria, costerà quasi mezzo milione di euro

I lavori, in base a quanto comunicato da BrianzAcque, inizieranno i primi di agosto e prevedono la sostituzione e il potenziamento dei condotti fognari in via Ungaretti. Un’operazione da quasi mezzo milione di euro, per l’esattezza 485.061 così come risulta dal quadro economico di progetto.

L’intervento nel dettaglio

L’intervento consiste nella rimozione delle tubazioni deteriorate dall’infiltrazione delle radici di alberi e nel loro ricambio con elementi di diametro maggiore e costruiti con materiali più nuovi e resistenti. Si punta in questo modo a risolvere la criticità idrauliche della zona comprensiva delle vie adiacenti, ripristinando la corretta funzionalità di sottoservizi fognari rivelatisi con il passare degli anni, sempre più insufficienti e usurati.

I problemi durante le precipitazioni

La soluzione progettuale, messa a punto dal settore Progettazione e Pianificazione di BrianzAcque prevede anche il posizionamento di una paratoia finalizzata alla modulazione delle portate provenienti dal bacino di monte verso valle per mitigare il fenomeno delle acque di scorrimento registrato anche in occasione delle recenti precipitazioni intense che si sono abbattute con violenza sulla zona.

Salvo imprevisti, il cantiere durerà quasi 4 mesi e sarà “sorvegliato” da un archeologo in quanto il luogo oggetto dei lavori è stato dichiarata dalla Soprintendenza quale area di potenziale interesse archeologico.

