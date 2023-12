Natale amaro per una Lesmo sempre più assediata dai ladri. Nelle ultime settimane sono aumentate a dismisura le segnalazioni di furti (riusciti o anche solo tentati) che purtroppo non hanno risparmiato alcuna zona del paese. Non ce n’è una più colpita dell’altra, anche se recentemente i malviventi hanno messo sotto scacco il quartiere «dei poeti» compreso tra via Petrarca, via Ungaretti e via Foscolo. Proprio qui, solo qualche giorno fa, un residente è riuscito a immortalare con il proprio sistema di sicurezza il ladro che è riuscito a entrare in casa sua.

Lesmo ancora sotto l’assedio dei ladri

«Era domenica, intorno alle 19 e mi trovavo fuori casa - spiega lui - Al mio rientro ho trovato l’amara sorpresa. I delinquenti hanno provato a scardinare l’inferriata, ma poi hanno preferito spaccare il vetro della finestra e farsi largo da qui. Hanno messo la casa sottosopra, puntando poi alla cassaforte, che però non sono riusciti ad aprire. Alla fine sono stati più i danni materiali, perché non mi hanno portato via nulla: sinceramente non ho idea di cosa stessero cercando di preciso, non mi hanno dato l’impressione di essere dei professionisti».

Una volta controllate le telecamere che sorvegliano l’abitazione, ecco le foto e i video che riprendono le «gesta» del ladro, a volto scoperto, mentre cerca di entrare in casa armato di cacciavite utilizzato probabilmente per scassinare i serramenti.

"Prestate attenzione"

«Tutti devono vedere chi è questo personaggio che sicuramente ha colpito anche in altre abitazioni del circondario - prosegue il proprietario di casa - Quando sono andato dai Carabinieri a consegnare il materiale e a sporgere denuncia, infatti, ho trovato altri residenti di Lesmo che avevano subito la mia stessa sorte nella medesima serata. Dalle immagini sembra essere un ragazzo giovane di origini nordafricane: il mio invito è quello di prestare la massima attenzione».