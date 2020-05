Lesmo: cade dalla bicicletta, 59enne soccorso in codice rosso.

L’episodio è accaduto intorno alle 11.30 in via XXV Aprile, dove un uomo ha perso il controllo della propria bici cadendo rovinosamente sull’asfalto e facendo temere subito il peggio.

I soccorsi

Il ciclista si trovava a bordo della Strada Provinciale in direzione Casatenovo, quando probabilmente a causa delle buste che stava trasportando sul manubrio, è finito a terra. Immediato l’allarme lanciato da alcuni passanti che hanno subito allertato il 118. I sanitari sono giunti sul posto in codice rosso, temendo forse gravi conseguenze, invece il 59enne è parso fortunatamente in buone condizioni e sempre cosciente nonostante la caduta. Immobilizzato con il collare, è stato caricato sull’ambulanza a bordo di una barella, prima di essere trasportato in codice verde al più vicino ospedale per i controlli di rito. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale per le operazioni di smaltimento del traffico.