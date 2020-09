Lesmo, comunità in lutto per la scomparsa del parroco don Antonio Longoni. Il sacerdote si è spento nella notte dopo una battaglia contro la malattia, aveva 70 anni.

L’annuncio in mattinata

L’annuncio della dipartita di don Antonio è arrivata nella mattina odierna, gettando nello sconforto l’intera Comunità Pastorale che il sacerdote guidava da ormai 5 anni. Era infatti il 2015 quando l’allora arcivescovo Angelo Scola lo indicò come nuovo responsabile delle quattro parrocchie di Lesmo, Peregallo, Gerno e Correzzana. Una presenza forte quella di don Antonio, sia fisica sia morale, che negli ultimi anni ha però dovuto scontrarsi con un nemico più forte di lui. E che purtroppo nella notte lo ha strappato all’affetto dei suoi cari e dei suoi fedeli, da tempo stretti nella preghiera nella speranza di una pronta guarigione.

Giovedì i funerali

I funerali di don Antonio saranno celebrati giovedì alle 10.30 in oratorio a Lesmo. La camera ardente sarà allestita nella cappellina dei Re Magi attigua alla chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta, dove alle 21 verrà recitato il Santo Rosario. Momento di preghiera che sarà replicato anche domani sera, sempre alle 21, per accompagnare spiritualmente il parroco nel suo ultimo viaggio. Al termine delle esequie la salma verrà trasferita al cimitero di Seregno, sua città natale.

Da Seregno a Lesmo

Classe 1950, don Antonio era nativo di Seregno. Il sacerdote era stato ordinato nel 1976 e per i primi anni era stato nominato vicerettore al Collegio Rotondi di Gorla Minore. Nel 1980 il trasferimento a Monza come vicario parrocchiale a San Biagio, prima di essere inviato a Cesano Maderno, fino al 1995, e poi a Castelletto di Senago, dove per tredici anni è stato parroco e decano di Bollate. Nel 2008 don Antonio era stato trasferito nella parrocchia di San Michele Arcangelo e Santa Rita di Milano, dove è rimasto fino al 2015 prima della nomina a responsabile della Comunità Pastorale di Lesmo.