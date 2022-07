Un corto circuito a un condizionatore ha seriamente rischiato di provocare un vasto incendio all'interno di un appartamento di Lesmo, in via Alberto da Giussano. Il pronto intervento dei Vigili del fuoco, nella notte tra venerdì e sabato, ha scongiurato il peggio.

Lesmo: corto circuito a un condizionatore, fiamme in un appartamento

L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte. Sul posto, quattro mezzo dei Vigili del fuoco e un'ambulanza. Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che le fiamme siano partite da un condizionatore andato in corto circuito per un malfunzionamento improvviso. Il fuoco ha rischiato di propagarsi in tutta l'abitazione: il tempestivo intervento dei pompieri ha però evitato guai peggiori.

Soccorse tre donne

L'incendio è stato domato nel giro di poche ore. Nelle fasi più concitate della nottata sono anche state soccorse in codice verde tre donne di 50, 36 e 14 anni, rimaste probabilmente leggermente intossicate dai fumi e spaventate dalla situazione. Dopo le prime cure sul posto, tuttavia, non è stato necessario procedere con il trasferimento in ospedale. Il maxi dispiegamento dei mezzi di soccorso ha comunque tenuto sveglio e in allerta l'intero quartiere per tutta la notte.