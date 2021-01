Lesmo e Biassono piangono Michele Pilotti ex segretario comunale e anima del volontariato, scomparso all’età di 90 anni nella giornata di domenica.

Lesmo e Biassono piangono l’ex segretario comunale anima del volontariato

Un grande professionista, ma soprattutto un uomo capace di mettersi al servizio della comunità sotto diverse forme.

Grande lutto per la scomparsa di Michele Pilotti, 90 anni, volto molto noto a Biassono, dove dal 1970 al 1996 ha ricoperto l’incarico di segretario comunale, e soprattutto a Lesmo per via della sua preziosa attività di volontariato svolta principalmente nell’ambito parrocchiale. Dopo il raggiungimento della pensione e una breve parentesi politica, aveva infatti contribuito a fondare il Movimento Terza Età e si era messo a disposizione dei più giovani come autista durante l’oratorio estivo.

Oggi i funerali nella sua Lesmo

Moltissimi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore alla famiglia da parte di tutti coloro che hanno avuto la possibilità di conoscere e apprezzare Pilotti per via del suo inestimabile contributo a favore della comunità locale.

I funerali del 90enne saranno celebrati oggi, martedì 26 gennaio 2021, alle 15 nella chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta di Lesmo.

