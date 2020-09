Lesmo: ecco il nuovo sacerdote per la Comunità Pastorale. Si tratta di don Maurizio Ormas, classe 1948, che a partire dai primi giorni di ottobre si trasferirà nella parrocchia di Peregallo, sede rimasta vacante dopo il saluto a don Paolo Alberti, spostatosi nella parrocchia San Pio X a Monza. A dare l’annuncio ufficiale è stato don Mauro Viganò durante le messe di questo fine settimana.

Il nuovo sacerdote

L’arrivo di un nuovo sacerdote era atteso con trepidazione dalla comunità di Peregallo, che dunque presto potranno accogliere don Maurizio Ormas, pastore dalla grande esperienza che può vantare un “curriculum” di alto spessore. Nato nel 1948 a Barletta e ordinato sacerdote a Milano nel 1972, è infatti stato parroco, teologo e docente di religione in diversi licei milanesi. Attualmente ricopre l’incarico di prete residente nella parrocchia dei Santi Silvestro e Martino, oltre a svolgere il proprio ruolo di docente di Magistero Sociale presso la Pontificia Università Lateranense a Roma e di docente presso i Corsi di Formazione in Dottrina Sociale della Chiesa organizzati dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. È inoltre membro del Comitato Scientifico della Scuola di Formazione socio-politica della Diocesi di Milano. Storico del pensiero politico medievale, ha approfondito la tematica relativa ai rapporti tra Chiesa e Stato.

Oratori in festa

Intanto nella giornata di ieri, sabato, si è aperta la festa degli oratori, con la quale è stato ufficialmente inaugurato l’anno pastorale. Ad accendere letteralmente l’entusiasmo sono stati i ragazzi delle medie e superiori che hanno partecipato alla fiaccolata votiva. Durante il percorso, grazie al prezioso supporto della Polizia Locale e dei volontari della Protezione Civile, i giovani della Comunità hanno fatto visita alle quattro parrocchie di Gerno, Peregallo, Lesmo e Correzzana, dove in serata è stato acceso il tradizionale braciere che ha dato il via alla festa.

Festa che proseguirà nella giornata di sabato 26 settembre sempre a Correzzana, dove sono in programma stand e laboratori per tutte le famiglie. Domenica 27, poi, verrà salutato ufficialmente l’ingresso di don Mauro Viganò: messa alle ore 11 e a seguire pic-nic in oratorio, mentre nel pomeriggio intrattenimento, spettacoli di magia, aperitivo e gran finale con il gioco a quiz del “Dr Why”.

TORNA ALLA HOME