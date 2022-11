Lesmo festeggia la "Giornata dell'Albero" ripulendo il paese dai rifiuti e piantumando quattro arbusti a Gerno. L'evento si è tenuto ieri, sabato 19 novembre 2022.

Un sabato all'insegna dell'amore per l'ambiente per l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Montorio che ha organizzato una passeggiata con plogging in collaborazione con l’Associazione Volontari di Protezione Civile, l’Associazione Nazionale Carabinieri, il Gruppo di Cammino di Lesmo, il Gruppo Volontari Comune di Lesmo e con il supporto di Cem Ambiente

Anche il sindaco Montorio tra i volontari

Alla giornata ecologica hanno partecipato, insieme al sindaco e altri esponenti dell’Amministrazione comunale, diversi concittadini e volontari delle Associazioni organizzatrici. In particolare lo stesso primo cittadino, con tanto di vanga, guanti e tanta buona volontà, ha piantumato una delle quattro piante che sono state messe a dimora nella piazzetta Volta che si trova nel cuore della frazione di Gerno.

"Piantare un albero è sempre una festa"

"Dovremmo avere sempre maggior cura del nostro Paese e il piantare un nuovo albero è sempre una festa - ha commentato Montorio - Uno sguardo verso il futuro che riguarda e coinvolge tutti i concittadini. Grazie alle Associazioni e alle Persone che hanno partecipato e mi ha fatto piacere vedere, al momento della piantumazione, anche il consigliere comunale Luca Zita e quello della Provincia Francesco Facciuto".

Le immagini del pomeriggio di festa