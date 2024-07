Lesmo: furgone di rifiuti speciali finisce nel fosso, paura sulla Provinciale

Attimi di paura questa mattina, venerdì 19 luglio, a Lesmo: lungo la Strada Provinciale numero 7, in direzione di Arcore, un furgone che trasportava rifiuti speciali è finito nel fosso a lato della carreggiata. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Lesmo: furgone di rifiuti speciali finisce nel fosso

L'allarme è scattato intorno alle 8. Il furgone, che viaggiava verso Peregallo, è finito fuori strada arenandosi lungo il fosso per motivi ancora da chiarire. Sul posto è intervenuta immediatamente un'automedica in codice rosso, ma solo a titolo precauzionale temendo che il conducente fosse stato vittima di un malore. Fortunatamente, invece, nessuno è rimasto ferito nel sinistro.

Vigili del fuoco sul posto

Sul posto anche i Vigili del fuoco, con ogni probabilità intervenuti per accertarsi che il carico del furgoncino non finisse disperso nell'ambiente causando pericoli e disguidi. I rifiuti speciali, però, sono rimasti contenuti all'interno del furgone senza arrecare danni. La circolazione è comunque rimasta rallentata per qualche ora, prima che l'allarme rientrasse definitivamente.