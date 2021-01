Lesmo: grandissimo successo per la Tombolata virtuale della Befana – GALLERY

Ha riscosso un grandissimo successo la Tombolata della Befana organizzata dalla parrocchia di Lesmo, Camparada e Correzzana. L’evento, tenutosi in forma virtuale, si è tenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 gennaio.

Grandissimo successo per la tombolata virtuale

Oltre 1900 cartelle, più di 500 premio in palio e circa 70 volontari in azione. Questi alcuni dei numeri che certificano il grandissimo successo della tradizionale Tombolata della Befana, alla quale hanno “partecipato” virtualmente oltre 2mila persone, connesse al canale Youtube della parrocchia per oltre 3 ore di spettacolo durante il quale si sono alternate estrazioni dei numeri e simpatiche gag messe in scena della Compagnia teatrale della “Manika”. Una ricetta che ha funzionato alla grande e che ha visto la partecipazione di moltissimi giovani.

Premi in tempo reale

Anche il sistema messo in campo dalla macchina organizzativa si è rivelato assolutamente vincente. Gli spettatori, cartelle alla mano, hanno seguito passo passo tutte le fasi del gioco, “chiamando” terzine, cinquine e tombole inviando via whatsapp le foto delle proprie file vincenti direttamente a una squadra di centralinisti, smistatori e mappatori attiva in oratorio. Da dove poi, in tempo reale, sono partite le “renne”, impegnate a consegnare casa per casa tutti i relativi premi in palio, tra cui anche un abbonamento annuale al Giornale di Vimercate.

Un metodo a dir poco innovativo che ha permesso a moltissime famiglie della Comunità Pastorale (e non solo) di non rinunciare a una bellissima tradizione, ma anzi di trascorrere un pomeriggio di animazione e di grande divertimento.

