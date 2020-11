Lesmo: il progetto per il nuovo polo culturale è realtà. A dare il via libera, in settimana, è stato il via libera da parte del Consiglio dell’Unione. Una votazione durante la quale non sono mancate polemiche e accuse.

Il progetto per il nuovo polo culturale è realtà

Tanto tuonò che alla fine piovve. E’ stata dura, per Lesmo, ma alla fine il tanto agognato progetto per un nuovo polo culturale in centro paese è stato approvato.

Del piano riguardante piazza Roma se ne è parlato molto e si è polemizzato di più ancora, ma sicuramente è destinato a far parlare ancora molto di sé, visto che a suo modo scriverà una pagina importante nella storia del paese. A partire dalla modalità scelta per realizzarlo, visto che per la prima volta il Comune si è affidato a una soluzione definita «partenariato pubblico/privato». Il sistema consente di realizzare e gestire strutture di interesse pubblico attraverso una forma di cooperazione tra un ente pubblico e un soggetto privato. Nello specifico, quest’ultimo, per i prossimi vent’anni si farà carico di ogni responsabilità, quindi anche economica, riguardante il progetto che prevede la riqualificazione dell’intero stabile ex asilo «Ratti», attualmente adibito a sede del Centro anziani.

La biblioteca e il Centro anziani

Nelle intenzioni dell’Amministrazione la ristrutturata biblioteca non sarà solo un luogo in cui studiare o prendere in prestito i libri, bensì un vero e proprio polo culturale: un centro di aggregazione, insomma, dedicato alla formazione, alla creatività, al tempo libero e alla socializzazione. Una struttura da oltre mille metri quadri, disposta su tre livelli, che verrà dunque completamente rivista e aperta all’intera comunità.

A tutto ciò andrà anche ad aggiungersi lo spostamento del Centro Anziani, attualmente con sede interna nell’ex asilo, che nel prossimo futuro troverà casa nel nuovo centro polifunzionale che sorgerà nel giardino pubblico di via Marconi.

