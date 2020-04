Lesmo, la Comunità Pastorale sbarca su Youtube

La Comunità Pastorale di Lesmo sbarca su Youtube.

Bella iniziativa quella promossa dalla parrocchia per permettere a tutti i propri fedeli di partecipare alle celebrazioni religiose in programma per la Settimana Santa ormai alle porte.

Una chiesa virtuale

Un semplice click sul sito www.cpsantamaria.it e chiunque potrà entrare virtualmente in chiesa, leggere il programma, scaricare il sussidio per le celebrazioni domestiche e la lettera che il parroco don Antonio Longoni ha voluto dedicare a tutti i suoi parrocchiani in questo momento di particolare difficoltà.

Per assistere alle funzioni che saranno celebrate nella chiesa Santa Maria Assunta sarà invece necessario accedere alla sezione dedicata del canale Youtube, raggiungibile cliccando QUI.

Domenica delle Palme

Il calendario delle funzioni, che saranno celebrate a porte chiuse e senza concorso di popolo, parte proprio da domani domenica 5 aprile, con la funzione della “Domenica delle Palme”. L’appuntamento per tutti coloro che desiderano pregare insieme a don Paolo Alberti è previsto per le 10, quando inizierà il collegamento sul canale Youtube per la diretta streaming della messa.

Il Triduo Pasquale

Giovedì 9 inizierà il tempo del Triduo di Pasqua. L’invito della parrocchia è proprio quello di viverlo come comunità unita nonostante le restrizioni in vigore. Anche in questo caso l’appuntamento sarà sul canale Youtube per la celebrazione in Cena Domini delle ore 21.

Venerdì 10 aprile la funzione in ricordo della Morte del Signore è prevista per le 17, mentre la Veglia del Sabato Santo inizierà alle 21. Ultimo appuntamento del Triduo è quello di domenica 12 aprile, giorno della Santa Pasqua: le telecamere si accenderanno alle 10 nella chiesa Santa Maria Assunta per la ripresa della celebrazione solenne in occasione della Resurrezione del Signore.