Lesmo: la politica piange una delle anime del centrosinistra.

Si è spento nei giorni Renzo Forlano, 80 anni, volto noto della comunità per essere stato uno dei principali padri fondatori del circolo del Partito Democratico e di «Lesmo Amica», attuale lista civica di Amministrazione.

L’attivismo politico

Forlano si era avvicinato al mondo della politica in maniera del tutto disinteressata al fine di poter offrire il proprio contributo alla comunità. In questa direzione, nel 2007 fu tra i principali promotori della neonata lista civica di centrosinistra “Lesmo Amica”, mentre l’anno successivo fu tra i fondatori del circolo PD di Lesmo, Camparada e Correzzana, del quale venne nominato vice portavoce.

Il ricordo

Tra coloro che oggi ricordano Forlano c’è sicuramente Alberto Aiello, candidato sindaco in quella tornata elettorale del 2007.

«La lista che fondammo era composta da persone desiderose di mettersi in gioco per il bene del paese al fine di offrire un’alternativa alle Amministrazione dell’epoca – il ricordo di Aiello – Renzo incarnò perfettamente lo spirito della squadra e si mise a disposizione della comunità con grande dedizione e spirito civico. Diede un grosso contributo allo sviluppo di Lesmo Amica e gliene saremo sempre grati. Personalmente invece mi aiutò moltissimo durante quella campagna elettorale. Lo ricordo con enorme affetto e commozione come una grande persona che ha fatto molto per la sua comunità».