Malore sulla ciclabile, 62enne soccorso in gravissime condizioni. E' accaduto a Lesmo intorno alle 16, lungo via 25 Aprile, dove l'uomo è stato colpito probabilmente da un arresto cardiaco.

Lesmo: malore sulla ciclabile, 62enne in gravissime condizioni

I primi a lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che, percorrendo la pista ciclopedonale si sono accorti dell'uomo in difficoltà. Sedutosi su una panchina, avrebbe detto di non sentirsi bene, quando improvvisamente è collassato a terra. A prestargli soccorso sono stati anche alcuni automobilisti che, transitando sulla Provinciale, hanno notato le richieste d'aiuto a bordo strada.

L'intervento con il defibrillatore

I passanti hanno iniziato a praticare il massaggio cardiaco all'uomo utilizzando anche un defibrillatore automatico recuperato dal residence "Lesmo Green" poco distante. Immediatamente è partita la chiamata al 118, con ambulanza e automedica che sono intervenute sul posto in codice rosso. I paramedici hanno proseguito le manovre per tentate di salvare la vita al 62enne, che poi è stato trasferito in ospedale sempre in condizioni critiche.