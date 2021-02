Lesmo: perde il controllo dell’auto e si schianta nel fosso. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, martedì 16 febbraio 2021, lungo via Marconi.

Lesmo: perde il controllo dell’auto e si schianta nel fosso

Attimi di grande paura ieri sera, martedì, a Lesmo, dove un uomo di 52 anni è stato soccorso in seguito a uno spettacolare incidente avvenuto lungo via Marconi, all’altezza dell’intersezione con via delle Officine. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 18.30. L’uomo stava percorrendo la strada quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della propria auto, finendo nel fosso che si trova sul fianco della carreggiata. L’impatto è stato violentissimo e la parte anteriore del veicolo è andata completamente distrutta.

Immediati i soccorsi

Sul posto si sono precipitati i sanitari dell’Avps di Vimercate e un’automedica. Immediate le cure al 52enne, forse rimasto vittima di un lieve malore. Le condizioni dell’automobilista sono apparse serie, ma fortunatamente non particolarmente gravi, anche se per precauzione è stato accompagnato al San Gerardo in codice giallo. Dopo qualche ora in osservazione, l’uomo è stato dimesso.

Sul luogo dello schianto si sono precipitati anche i vigili urbani del comando di Lesmo e una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Monza per effettuare i rilievi di rito e accertare la dinamica dei fatti.